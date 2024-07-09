Гра проходила на мюнхенській Allianz Arena.

Збірна Іспанії з футболу перемогла французьку команду у півфіналі цьогорічного Чемпіонату Європи.

Гравці зустрілися на футбольному стадіоні Allianz Arena у Мюнхені. Вже на восьмій хвилині нападник збірної Франції Рандаль Коло Муані забив гол у ворота іспанців. Вони швидко відігралися - на 21-й хвилині півзахисник Ламін Ямал зрівняв рахунок, а на 25-й Дані Ольмо вивів команду вперед.

Перший тайм закінчився з рахунком 2:1, він не змінився і після другого тайму. Арбітр додав до основного часу ще п'ять хвилин, однак футболістам не вдалося змінити ситуацію.

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Як відомо, збірна Іспанії тричі здобувала перемогу на Чемпіонаті Європи з футболу (у 1964, 2008 та 2012 роках). У фіналі "La Furia Roja" зіграє з Нідерландами чи Англією.

Євро-2024

Вже у середу, 10 липня, на стадіоні Signal Iduna Park у Дортмунді відбудеться матч між збірними Нідерландів та Англії.

Фінал чемпіонату заплановано на 14 липня, команди зустрінуться на Olympiastadion у Берліні.

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