Фінальна гра тривала менше години. Свою суперницю - американку російського походження - полька розгромила всуху.

Переможницею Вімблдону в жіночому одиночному розряді стала польська тенісистка Іга Свьонтек.

Вона всуху розбила суперницю - громадянку США російського походження Аманду Анісімову - у двох сетах: 6-0, 6-0. Фінальна гра тривала лише 57 хвилин, повідомляє OptaAce в Х.

"Навіть не мріяла перемогти. Це здавалося чимось нереальним, такого результату я абсолютно не очікувала", - прокоментувала після нагородження польська спортсменка.

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Попри те, що Свьонтек досвідчена тенісистка і має за плечима престижні нагороди, для неї це перша перемога в Лондоні та взагалі перший титул, коли-небудь завойований на траві.

Ця перемога стала 100-ю в кар'єрі Свьонтек, коли-небудь здобутою в матчах турнірів "Великого шолома".

Друге досягнення польської тенісистки полягає в тому, що на 100 перемог у неї лише 20 поразок. Краща за неї за цим показником тільки легендарна Серена Вільямс, яка 2004 року виграла сотий поєдинок, зазнавши 16 поразок.

Як пише Бі-бі-сі, якщо для Свьонтек цей фінал був уже шостим, то для її суперниці, сіяної під 13-м номером Анісімової, можливість зіграти у фіналі випала вперше.

Тепер до так званого "кар'єрного шолома" польській тенісистці не вистачає лише перемоги на Відкритому чемпіонаті Австралії.

За повідомленнями ЗМІ, на трибунах стадіону помітили принцесу Уельську Кетрін, яка пройшла курс лікування і тому нечасто з'являється на публіці останнім часом. Її появу в королівській ложі Вімблдону зустріли овацією.

Нагадаємо, фінал Вімблдонського чемпіонату в чоловічому одиночному розряді відбудеться завтра, 13 липня.

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