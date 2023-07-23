"Дніпро-1" зіграє свій перший в історії матч у Лізі чемпіонів.

У вівторок, 25 липня, відбудеться перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Дніпро-1" зіграє проти "Панатінаїкоса".

Зустріч прийме стадіон "Кошице" в Словенії. Обслужить гру італійська бригада рефері на чолі з Даніеле Кіффі. На лініях працюватимуть Альберто Тегоні та Валеріо Колароссі. Четвертий арбітр - Ерманно Фелічіані.

"Дніпро-1" отримав право зіграти в кваліфікації Ліги чемпіонів, посівши друге місце в минулому сезоні української Прем'єр-ліги. Для команди Олександра Кучера це буде перший в історії виступ у найпрестижнішому клубному євротурнірі.

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"Панатінаїкос", в свою чергу, є досвідченим єврокубковим бійцем. В історії іменитого грецького клубу є навіть один вихід у фінал Ліги чемпіонів. Сталося це правда давно, в сезоні 1970/71. Також команда двічі гра в 1/4 фіналі Кубка УЄФА - в сезонах 1987/88 і 2002/03.

Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз на матч

Фаворитом цього протистояння є більш досвідчений грецький колектив.

Ставки на перемогу "Дніпра-1" приймаються з коефіцієнтом 3,45. На перемогу "Панатінаїкос" поставити можна з коефіцієнтом 2,25. Нічия - 3,15.

Аналітики очікують, що в матчі Дніпро-1 - Панатінаїкос буде забито більше одного гола. Коефіцієнт на тотал більше 1,5 - 1,40. При цьому все ж трохи менше впевненості в тому, що обидві команди заб'ють. Коефіцієнт на те, що це трапиться - 1,92, а на те, що це не станеться - 1,82.

Матч-відповідь команди зіграють 1 серпня. Переможець двоматчевої дуелі вийде в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, команда, що програла, вилетить у третій відбірковий раунд Ліги Європи.

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