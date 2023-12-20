Почесний президент "Дніпра-1" повідомив, що клуб закриє всі борги і зніме бан.

Український клуб "Дніпро-1" отримав трансферний бан від Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Як повідомляє ТаТоТаке, бан лідер УПЛ отримав за заборгованість перед футболістами і тренерами, серед яких значиться ім'я Ігора Йовічевіча.

У "Дніпрі-1" вже прокоментували цю інформацію і підтвердили, що клуб дійсно отримав бан від ФІФА.

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Зокрема, почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза заявив, що клуб вже працює над зняттям бана і погасить всі свої борги. Також функціонер повідомив, що ця ситуація ніяк не вплине на трансферні плани дніпрян в зимове міжсезоння.

"Можу підтвердити. У нас бан з'явився після наших юридичних розборок з паном Йовічевічем. Це подача від нього. Думаю, що ми закриємо це питання. Можливо, навіть до Нового року закриємо.

Зараз у нас аудит йде. Вважаю, що Йовічевіч зробив нам підніжку. Дуже цікаво просто. Момент у тому, що, знаєте, покинув клуб посеред дороги. Потім ще... Є моменти. Там якраз Йовічевіч основна фігура.

Я відразу знав, що це закінчиться на його користь, тому що, як би, так, ми винні гроші. Але, знаєте, Немає поки що вироків за "аморальність вчинків", - заявив Юрій Береза в коментарі виданню "Трибуна".

Нагадаємо, хорватський фахівець Ігор Йовічевіч був головним тренером "Дніпро-1" у період з 2020 по 2022 рік. В незакінченому сезоні 2021/22 команда під його керівництвом посіла 3-е місце в УПЛ. Після цього хорват зі скандалом пішов у донецький "Шахтар".

Додамо, що зараз "Дніпро-1" очолює досвідчений український тренер Юрій Максимов. Під його керівництвом команда закінчила осінню частину сезону 2023/24 на 2-му місці в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. В активі "Дніпра-1" 34 набраних очки після 17 зіграних матчів.

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