"Чорноморець" у меншості не зміг відібрати очки у "Дніпра-1".

У понеділок, 27 листопада, відбувся поєдинок 15-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро-1" приймав одеський "Чорноморець".

Гра проходила на стадіоні "Дніпро Арена" і завершилася перемогою господарів поля.

Рахунок у матчі був відкритий на 16-й хвилині - Олександр Філіппов забив з передачі Володимира Адамюка. На 22-й хвилині "Чорноморцю" вдалося зрівняти рахунок - відзначився Артур Авагімян. На 26-й хвилині Авагімян отримав пряму червону картку і "моряки" залишилися в меншості.

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У другому таймі футболісти "Дніпра-1" скористалися чисельною перевагою і забили два голи на 49-й і 59-й хвилинах - відзначилися Володимир Адамюк і Богдан Лєднєв. На 76-й хвилині "Чорноморець" відіграв один м'яч - після передачі Іллі Путрі забив Орест Кузик. На 90-й хвилині Володимир Танчик забив четвертий м'яч "Дніпра-1" і фактично зняв питання про переможця матчу. А крапку у грі поставив Денис Мірошниченко, який забив п'ятий гол дніпрян вже у компенсований час.

"Дніпро-1" - "Чорноморець" - 5:2

Голи: Філіппов, 16, Адамюк, 49, Леднєв, 59, Танчик, 90, Мірошниченко, 90+2 - Авагімян, 22, Кузик, 76

"Дніпро-1" набрав 33 очки і повернувся на перше місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Чорноморець" з 19 балами йде на 9-й позиції з 19 балами.

У наступному турі чемпіонату України "Дніпро-1" зіграє проти полтавської "Ворскли", а "Чорноморець" зустрінеться з черкаським ЛНЗ.

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