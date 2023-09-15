Останнім часом Сідклей тренувався з "Динамо" U-19, Мірча Луческу не хотів бачити його у першій команді.

Бразильський захисник Сідклей більше не є гравцем "Динамо", повідомляє офіційний сайт клубу.

"Динамо" та лівий захисник розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Раніше сам футболіст повідомив, що залишає клуб.

30-річного бразильця "Динамо" купило в "Атлетіку Паранаенсе" влітку 2018 року за 5 мільйонів євро.

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З того часу Сідклей забив 3 голи та віддав 1 асист у 36 матчах за киян. За цей період він також грав на правах оренди за бразильські "Корінтіанс" і "Куябу", а також за грецький ПАОК і болгарський ЦСКА.

Останнім часом Сідклей тренувався з "Динамо" U-19. Мірча Луческу на нього не розраховував.

Нагадаємо, нещодавно капітан "Динамо" Сергій Сидорчук покинув київський клуб і приєднався до бельгійського "Вестерло".

Також іменитий півзахисник Денис Гармаш на початку вересня залишив "Динамо" і став гравцем хорватського "Осієку".

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