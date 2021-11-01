Динамо прийме Барселону в 4-му турі Ліги чемпіонів / фото REUTERS

У вівторок, 2 листопада, київське "Динамо" в столиці України в рамках четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів зіграє проти "Барселони". Зустріч пройде на стадіоні НСК "Олімпійський".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.

Динамо - Барселона: де дивитися матч

Дуель грандів українського та іспанського футболу в прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Початок матчу - о 22:00 за Києвом.

Читайте такожДинамо - Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонівВідзначимо, що "Барселона" напередодні звільнила наставника команди Рональда Кумана і до матчу проти киян "синьо-гранатових" готуватиме в. о. головного тренера Серхі Бархуан.

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Автор: Володимир Медяник