У вівторок, 2 листопада, київське "Динамо" в столиці України в рамках четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів зіграє проти "Барселони". Зустріч пройде на стадіоні НСК "Олімпійський".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.
Динамо - Барселона: де дивитися матч
Дуель грандів українського та іспанського футболу в прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".
Початок матчу - о 22:00 за Києвом.
Читайте такожДинамо - Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонівВідзначимо, що "Барселона" напередодні звільнила наставника команди Рональда Кумана і до матчу проти киян "синьо-гранатових" готуватиме в. о. головного тренера Серхі Бархуан.
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- У першому турі групового раунду ЛЧ "Динамо" в Києві приймало "Бенфіку" і зіграло внічию (0:0), а потім у другому турі підопічні Луческу розгромно програли мюнхенській "Баварії" (5:0). У третьому турі кияни мінімально програли "Барселоні" на "Камп Ноу" (0:1).
- "Барселона" стартувала в нинішньому сезоні ЛЧ з розгромної поразки від "Баварії" в рідних стінах (0:3), потім у другому турі каталонці з аналогічним рахунком програли на виїзді "Бенфіці" (3:0).
- Перед грою проти "Барселони" "Динамо" в рамках УПЛ здобуло перемогу у виїзному матчі проти "Маріуполя" (3:2).
- "Барселона" напередодні поєдинку з киянами на рідному "Камп Ноу" не змогла впоратися з "Алавесом". Після 12-ти турів "блаугранас" займають всього лише 9-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги.
- Судити матч "Динамо" - "Барселона" буде румунська бригада арбітрів на чолі з Овідіу Хацеганом.