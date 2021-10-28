Рональда Кумана звільнили після поразки від Райо Вальєкано.

Після принизливої поразки в рамках 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу від "Райо Вальєкано" керівництво "Барселони" прийняло рішення відправити у відставку головного тренера команди Рональда Кумана.

Як повідомляє іспанське видання El Desmarque, до найближчих ігор, зокрема до матчу з "Динамо" Київ, готувати команду буде Серхі Бархуан. 49-річний фахівець раніше тренував молодіжну команду "Барселони".

Читайте такожФанати атакували автомобіль тренера Барселони після поразки від "Реала" (відео)Додамо, що каталонський клуб в суботу, 30 жовтня, виступить проти "Алавеса" в чемпіонаті Іспанії, а у вівторок, 2 листопада, "блаугранас" належить зіграти проти київського "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Очікується, що новим тренером "Барселони" стане колишній футболіст каталонського клубу Хаві. Однак, так як зараз він очолює катарський клуб "Аль-Садд", то є складності в його запрошенні. Керівництво "синьо-гранатових" розраховує залагодити всі деталі найближчим часом і Хаві повинен зайняти пост тренера "Барселони" вже під час листопадової міжнародної паузи.

"Барселона": результати в сезоні

Після десяти ігор у "Барселони" лише 15 набраних очок і дев'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

"Барселона" програла два стартових матчі в груповому етапі Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" і "Баварії" із загальним рахунком 0:6, після чого обіграла київське "Динамо" (1:0).

Автор: Володимир Медяник