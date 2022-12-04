У наступному раунді Англія зіграє проти діючих чемпіонів світу.

У неділю, 4 грудня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу - 2022 з футболу між національними командами Англії та Сенегалу.

Гра проходила на стадіоні "Ель-Байт" в місті Ель-Хаур і завершилася розгромною перемогою європейської збірної з рахунком 3:0.

Підопічні Гарета Саутгейта відкрили рахунок у матчі на 38-й хвилині - з передачі Джуда Беллінгема забив Джордан Хендерсон. Через 15 хвилин англійці провели ще одну подібну атаку флангом, закінченням якої став гол Харрі Кейна після передачі Філа Фодена.

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На 57-й хвилині Англія забила свій третій гол і останній гол у цьому матчі - після чергової передачі Філа Фодена з флангу відзначився Букайо Сака.

Англія - Сенегал - 3:0

Голи: Хендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57

Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз (Дайер, 76), Магвайр, Шоу, Хендерсон (Філліпс, 82), Райс, Беллінгем (Маунт, 76), Сака (Рашфорд, 65), Кейн, Фоден (Гріліш, 65)

Сенегал: Е. Менді, Сабалі, Кулібалі, Діалло, Якобс (Балло Туре, 84), І. Сарр, Н. Менді, Сісс (Гуйє, 46), Діатта (П. Сарр, 46), І. Ндіає (Дьєнг, 46), Діа (Дьєдіу, 72)

Попередження: Кулібалі

Огляд матчу:

Додамо, що у чвертьфіналі ЧС-2022 збірна Англії зіграє з Францією, яка у своєму матчі 1/8 фіналу впевнено обіграла національну команду Польщі з рахунком 3:1.

Поєдинок Англія - Франція запланований на суботу, 10 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Франції є чинним переможцем чемпіонату світу. У фіналі ЧС-2018 французи обіграли національну команду Хорватії.

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