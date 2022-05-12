Кевін Де Брюйне провів видатний поєдинок проти "Вулверхемптона".

У середу, 11 травня, на стадіоні "Молінью" у Вулверхемптоні в рамках перенесеного матчу 33-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022 "Вулверхемптон" приймав "Манчестер Сіті". Гості здобули нищівну перемогу з рахунком 5:1.

Рахунок був відкритий на початку першого тайму. На 7-й хвилині забив півзахисник "городян" Кевін Де Брюйне, йому асистував Бернарду Сілва. На 11-й хвилині рахунок зрівняв хавбек "Вулверхемптона" Леандер Дендонкер, гольовий пас віддав Педру Нету.

На 16-й хвилині Де Брюйне оформив дубль. На 24-й хвилині бельгієць після передачі Рахіма Стерлінга зробив хет-трик. На 60-й хвилині Де Брюйне забив свій четвертий гол у матчі. На 84-й хвилині результативного удару завдав Стерлінг.

Українець Олександр Зінченко вийшов на цю гру в стартовому складі "городян" і відіграв весь матч.

"Вулверхемптон" - "Манчестер Сіті" - 1:5

Голи: Дендонкер, 11 - Де Брюйне, 7, 16, 24, 60, Стерлінг, 84

"Вулверхемптон": Жозе Са, Болі, Коуді, Дендонкер, Джонні, Моутіньо (Кандл, 85), Невеш, Аіт Нурі, Чікіньо, Хіменес (Хван Хі Чхан, 72), Нету (Трінкан, 72)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Канселу, Фернандіньо (Марез, 77), Лапорт (Аке, 61), Зінченко, Родрі, Гюндоган, Б. Сілва, Де Брюйне, Стерлінг, Фоден (Гріліш, 81)

Попередження: Де Брюйне

Огляд матчу:

Бельгійський півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне відзначився вже 15 забитими голами і 7 результативними передачами в 28 іграх нинішнього сезону АПЛ.

Додамо, що вболівальники називають Де Брюйне "близнюком" українського захисника "городян" Олександра Зінченка через їх зовнішню схожість.

Після матчу з "Вулверхемптоном" головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола висловився про придбання нападаючого Ерлінга Холанда.

"Це рішення клубу дозволило зробити хороший трансфер на майбутнє. Холанд зможе грати за "Манчестер Сіті" багато років. Я сподіваюся, що він зможе ідеально пристосуватися до нашої команди. Хорошим тренером тебе роблять футболісти. Він дуже талановитий молодий гравець, який знаходиться в ідеальному віці. Упевнений, ми допоможемо йому швидко освоїтися", - наводить слова Гвардіоли BBC.

Свій наступний матч "Манчестер Сіті" зіграє 15 травня проти лондонського "Вест Хема" на виїзді.

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