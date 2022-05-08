Олександр Зінченко віддав результативну передачу.

У неділю, 8 травня, на стадіоні "Етіхад" в Манчестері в рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймав "Ньюкасл". Поєдинок завершився нищівною перемогою "городян" з рахунком 5:0.

Український захисник Олександр Зінченко провів на полі весь матч і відзначився асистом на Філа Фодена в кінці гри.

Рахунок у матчі був відкритий на 19-й хвилині - відзначився Рахім Стерлінг з передачі Жоау Канселу. Наприкінці першого тайму відзначився захисник Емерік Лапорт. У другому таймі голи забивали у складі "городян" Родріго Ернандес, Філ Фоден і Рахім Стерлінг.

"Манчестер Сіті" - "Ньюкасл" - 5:0

Голи: Стерлінг, 19, 90+3, Лапорт, 38, Родрі, 61, Фоден, 90

"Манчестер Сіті": Едерсон, Зінченко, Ляпорт (Іган-Райлі, 87), Рубен Діаш (Фернандіньо, 46), Жоау Канселу, Гюндоган, Ернандес, Де Брюйне, Гріліш, Габріел Жезус (Фоден, 63), Стерлінг

"Ньюкасл": Дубравка, Таргетт, Берн, Ласкеллес, Крафт (Тріппьєр, 68), Жоелінтон, Лонгстафф, Гімарайнс, Сен-Максімен, Вуд (Уілсон, 68), Альмірон (Мерфі, 80)

Попередження: Де Брюйне, 75 – Гімарайнс, 31, Берн, 70, Таргетт, 89

Огляд матчу:

Перемога над "Ньюкаслом" дозволила "Ман Сіті" повернути собі лідерство в АПЛ і відірватися на три бали від "Ліверпуля", який в цьому турі несподівано втратив очки в поєдинку з "Тоттенхемом".

Нагадаємо, напередодні "Евертон" Віталія Миколенка здобув перемогу над "Лестером". Один з голів "ірисок" забив український захисник. Це був його дебютний м'яч в АПЛ.

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