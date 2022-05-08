У неділю, 8 травня, на стадіоні "Етіхад" в Манчестері в рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймав "Ньюкасл". Поєдинок завершився нищівною перемогою "городян" з рахунком 5:0.
Український захисник Олександр Зінченко провів на полі весь матч і відзначився асистом на Філа Фодена в кінці гри.
Рахунок у матчі був відкритий на 19-й хвилині - відзначився Рахім Стерлінг з передачі Жоау Канселу. Наприкінці першого тайму відзначився захисник Емерік Лапорт. У другому таймі голи забивали у складі "городян" Родріго Ернандес, Філ Фоден і Рахім Стерлінг.
"Манчестер Сіті" - "Ньюкасл" - 5:0
Голи: Стерлінг, 19, 90+3, Лапорт, 38, Родрі, 61, Фоден, 90
"Манчестер Сіті": Едерсон, Зінченко, Ляпорт (Іган-Райлі, 87), Рубен Діаш (Фернандіньо, 46), Жоау Канселу, Гюндоган, Ернандес, Де Брюйне, Гріліш, Габріел Жезус (Фоден, 63), Стерлінг
"Ньюкасл": Дубравка, Таргетт, Берн, Ласкеллес, Крафт (Тріппьєр, 68), Жоелінтон, Лонгстафф, Гімарайнс, Сен-Максімен, Вуд (Уілсон, 68), Альмірон (Мерфі, 80)
Попередження: Де Брюйне, 75 – Гімарайнс, 31, Берн, 70, Таргетт, 89
Огляд матчу:
Перемога над "Ньюкаслом" дозволила "Ман Сіті" повернути собі лідерство в АПЛ і відірватися на три бали від "Ліверпуля", який в цьому турі несподівано втратив очки в поєдинку з "Тоттенхемом".
Нагадаємо, напередодні "Евертон" Віталія Миколенка здобув перемогу над "Лестером". Один з голів "ірисок" забив український захисник. Це був його дебютний м'яч в АПЛ.
Чемпіонат Англії: положення команд у лізі
- Лідирує в турнірній таблиці АПЛ "Манчестер Сіті". В активі "городян" 86 набраних очок.
- На другій позиції йде "Ліверпуль", в активі якого 83 набраних очки.
- "Челсі" набрав 67 очок в 35 іграх і займає третє місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022. "Арсенал" (66) - на четвертому місці.
- "Ньюкасл" набрав 43 очки і займає 13-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-Ліги.
- У зоні вильоту знаходяться: "Норвіч" (20-е місце, 21 очко), "Уотфорд" (19-е місце, 22 очки), "Лідс" (18-е місце, 34 очки).