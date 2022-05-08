Команда Юргена Клоппа ризикує пустити у відрив "городян" за кілька турів до кінця чемпіонату.

У суботу, 7 травня, на стадіоні "Енфілд" в рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022 "Ліверпуль" приймав лондонський "Тоттенхем". Команди зіграли внічию - 1:1.

Обидва голи в цьому поєдинку були забиті в другому таймі. На 56-й хвилині вперед вийшли гості - Сон Хин Мін вразив ворота Аліссона з передачі Райана Сессеньйона.

"Ліверпуль" відновив паритет на 74-й хвилині - Тьяго Алькантара віддав передачу на Луїса Діаса, який і переправив його в сітку. Більше команди не порадували фанатів голами.

"Ліверпуль" - "Тоттенхем" - 1:1

Голи: Діас, 74 - Сон, 56

"Ліверпуль": Аліссон, Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 65), Хендерсон (Жота, 65), Фабіньо (Кейта, 88), Тьяго, Салах, Мане, Діас

"Тоттенхем": Льоріс, Ромеро, Дайер, Девіс, Емерсон, Бентанкур, Хейб'єрг, Сессеньон (Санчес, 78), Кулусевскі (Вінкс, 85), Кейн, Сон (Бергвейн, 90+1)

Попередження: Цимікас, Фабіньо, Кейта - Девіс, Сессеньон

Огляд матчу:

Слова тренерів після матчу

Головний тренер "Тоттенхема" Антоніо Конте:

"Хороша нічия, хороше очко. В кінці у нас був хороший шанс забити другий гол і виграти матч. Грати проти "Ліверпуля" непросто, тому що ми говоримо про дивовижну команду з великою кількістю енергії, особливо на "Енфілді", де багато шуму і фантастична атмосфера.

Зараз ми намагаємося відпочити і відновитися, тому що в четвер у нас ще одна важлива гра з "Арсеналом". Залишилося всього три гри, і буде дуже важливо набрати очки для місця в Лізі чемпіонів", - наводить слова Конте BBC.

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп:

"Складний матч, але я дуже задоволений грою моїх хлопців з топ-командою, яка може зіграти в Лізі чемпіонів в наступному сезоні. У них на полі є нападники світового класу. Вони забили гол, і ми повинні були зберігати спокій і посилити тиск, і це величезна проблема. Але ми зробили це і зрівняли рахунок. Очевидно, що це не той результат, якого ми хотіли, але виступ був таким, яким я хотів, так що я в порядку".

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