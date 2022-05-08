У суботу, 7 травня, на стадіоні "Енфілд" в рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022 "Ліверпуль" приймав лондонський "Тоттенхем". Команди зіграли внічию - 1:1.
Обидва голи в цьому поєдинку були забиті в другому таймі. На 56-й хвилині вперед вийшли гості - Сон Хин Мін вразив ворота Аліссона з передачі Райана Сессеньйона.
"Ліверпуль" відновив паритет на 74-й хвилині - Тьяго Алькантара віддав передачу на Луїса Діаса, який і переправив його в сітку. Більше команди не порадували фанатів голами.
"Ліверпуль" - "Тоттенхем" - 1:1
Голи: Діас, 74 - Сон, 56
"Ліверпуль": Аліссон, Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 65), Хендерсон (Жота, 65), Фабіньо (Кейта, 88), Тьяго, Салах, Мане, Діас
"Тоттенхем": Льоріс, Ромеро, Дайер, Девіс, Емерсон, Бентанкур, Хейб'єрг, Сессеньон (Санчес, 78), Кулусевскі (Вінкс, 85), Кейн, Сон (Бергвейн, 90+1)
Попередження: Цимікас, Фабіньо, Кейта - Девіс, Сессеньон
Огляд матчу:
Слова тренерів після матчу
Головний тренер "Тоттенхема" Антоніо Конте:
"Хороша нічия, хороше очко. В кінці у нас був хороший шанс забити другий гол і виграти матч. Грати проти "Ліверпуля" непросто, тому що ми говоримо про дивовижну команду з великою кількістю енергії, особливо на "Енфілді", де багато шуму і фантастична атмосфера.
Зараз ми намагаємося відпочити і відновитися, тому що в четвер у нас ще одна важлива гра з "Арсеналом". Залишилося всього три гри, і буде дуже важливо набрати очки для місця в Лізі чемпіонів", - наводить слова Конте BBC.
Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп:
"Складний матч, але я дуже задоволений грою моїх хлопців з топ-командою, яка може зіграти в Лізі чемпіонів в наступному сезоні. У них на полі є нападники світового класу. Вони забили гол, і ми повинні були зберігати спокій і посилити тиск, і це величезна проблема. Але ми зробили це і зрівняли рахунок. Очевидно, що це не той результат, якого ми хотіли, але виступ був таким, яким я хотів, так що я в порядку".
Чемпіонат Англії: положення команд у лізі
- Лідирує в турнірній таблиці АПЛ "Ліверпуль". В активі "червоних" 83 набраних очки.
- На другій позиції йде "Манчестер Сіті", в активі якого стільки ж набраних очок, проте свій матч 36-го туру "городянам" ще належить зіграти. У разі перемоги над "Ньюкаслом", команда Гвардіоли може збільшити відрив від "Ліверпуля" до трьох балів.
- "Челсі" набрав 67 очок в 35 іграх і займає третє місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022. "Арсенал" (63) - на четвертому місці.
- "Тоттенхем" набрав 62 очки і займає 5-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.
- У зоні вильоту знаходяться "Норвіч" (20-е місце, 21 очко), "Уотфорд" (19-е місце, 22 очки), "Евертон" (18-е місце, 32 очки).