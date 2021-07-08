Рахім Стерлінг вважає, що арбітр матчу Англія - Данія прийняв правильне рішення.

Нападник збірної Англії Рахім Стерлінг прокоментував епізод з пенальті у ворота збірної Данії після свого падіння в штрафному майданчику.

На 102-й хвилині овертайму Стерлінг вбіг у штрафну данців і впав, намагаючись прорватися між двох суперників. Арбітр вказав на "точку", а VAR підтвердив правильність рішення рефері. Гаррі Кейн не забив з пенальті, але встиг зіграти на добиванні. Цей гол приніс Англії перемогу.

Як передає BBC, Стерлінг висловив думку, що на ньому порушували правила:

"Я увійшов до штрафного майданчика, і Мехле (захисник збірної Данії, - Прим.) виставив праву ногу, торкнувшись моєї. Це чистий пенальті. М'яч у сітці, тільки це має значення", - сказав Стерлінг.

Відзначимо, що даний пенальті викликав невдоволення і бурхливе обговорення в мережі - більшість уболівальників вважають, що він був призначений несправедливо.

Англія - Данія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 7,7).

У фіналі Англія зіграє проти італійців, які у серії пенальті обіграли команду Іспанії. Гра відбудеться 11 липня.

Англія вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи з футболу.

Англія дійшла до свого першого великого фіналу турніру вперше за останні 55 років. Британці взяли золоті медалі на чемпіонаті світу 1966 року, який відбувся на їхній рідній землі. 55 років - це найдовший розрив між фінальними виступами для будь-якої європейської нації в історії двох змагань.

Збірна Данії втретє грала в півфіналі Євро і не змогла вийти в свій другий фінал.

Англія виграла 15 з останніх 17 ігор на стадіоні "Уемблі" у всіх змаганнях, забивши 44 голи і пропустивши лише чотири. Однак їх єдина поразка в рамках цієї серії відбулася від Данії (0:1 у жовтні 2020 року).

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд побив рекорд свого співвітчизника, який теж був голкіпером команди "Трьох левів". У 1966-му році Гордон Бенкс не пропускав 720 хвилин, а Пікфорд зміг не пропустити 725 хвилин. Він побив рекорд і через 300 секунд пропустив шедевральний гол.

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Автор: Антон Дудар