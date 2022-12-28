Чемпіони світу не хотіли, щоб їх використовували для будь-яких заяв чинної влади Аргентини.

18 грудня завершився 22-й в історії чемпіонат світу з футболу. Переможцем світової першості стала збірна Аргентини, яка у фіналі обіграла Францію.

"Альбіселесте" повернулися з трофеєм на батьківщину, де влаштували грандіозне святкування разом з уболівальниками.

Збірна Аргентини також отримала запрошення від президента країни Альберто Фернандеса відвідати його палац з Кубком світу. Мессі з партнерами по команді повинні були вийти на балкон президентського палацу і продемонструвати Кубок світу щасливій публіці.

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Однак, як повідомляє видання Le Monde, футболісти національної команди відмовили в цьому президенту Аргентини.

За інформацією джерела, відмова пов'язана з розбіжністю в політичних поглядах. Футболісти збірної категорично не хотіли, щоб їх використовували для будь-яких заяв чинної влади Аргентини.

Варто відзначити, що це перший випадок в історії Аргентини, коли команда відмовилася прийти з Кубком світу в президентський палац.

Додамо, що президент Аргентини Альберто Фернандес відомий своїми проросійськими поглядами. Раніше він подякував президенту країни-агресору Володимиру Путіну за привітання з перемогою на ЧС-2022.

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