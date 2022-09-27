У вівторок, 27 вересня, збірна України зіграє поєдинок шостого туру групового етапу Ліги націй проти Шотландії.
Переможець цього матчу займе перше місце в групі 1 дивізіону В і завоює путівку в елітний дивізіон Ліги націй УЄФА.
Перед надважливим матчем для збірної України табір нашої національної команди в Кракові відвідав чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик.
Зірковий боксер відвідав тренування "синьо-жовтих", особисто поспілкувався з футболістами, підтримавши їх перед важливим боєм.
Віримо, що натхнення від чемпіона світу допоможе збірній України досягти успіху в грі з Шотландією.
Нагадаємо, матч Україна - Шотландія пройде в Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського. Обслужить цю зустріч грецький суддя Анастасіос Сідіропулос.
Після п'яти турів групового етапу Ліги націй в активі збірної України 10 набраних очок. Команда Петракова йде на другій позиції в групі 1 дивізіону В, відстаючи від Шотландії на два очки.
Таким чином, збірній України потрібно обов'язково вигравати у Шотландії, щоб посісти перше місце і завоювати путівку в дивізіон А Ліги націй.