Олександр Усик підтримав своїх співвітчизників перед матчем проти Шотландії.

У вівторок, 27 вересня, збірна України зіграє поєдинок шостого туру групового етапу Ліги націй проти Шотландії.

Переможець цього матчу займе перше місце в групі 1 дивізіону В і завоює путівку в елітний дивізіон Ліги націй УЄФА.

Перед надважливим матчем для збірної України табір нашої національної команди в Кракові відвідав чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик.

Зірковий боксер відвідав тренування "синьо-жовтих", особисто поспілкувався з футболістами, підтримавши їх перед важливим боєм.

Віримо, що натхнення від чемпіона світу допоможе збірній України досягти успіху в грі з Шотландією.

Нагадаємо, матч Україна - Шотландія пройде в Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського. Обслужить цю зустріч грецький суддя Анастасіос Сідіропулос.

Після п'яти турів групового етапу Ліги націй в активі збірної України 10 набраних очок. Команда Петракова йде на другій позиції в групі 1 дивізіону В, відстаючи від Шотландії на два очки.

Таким чином, збірній України потрібно обов'язково вигравати у Шотландії, щоб посісти перше місце і завоювати путівку в дивізіон А Ліги націй.

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