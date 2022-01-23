Всі голи команда Томаса Тухеля забила в другому таймі.

У 23-му турі Англійської прем'єр-ліги відбулося дербі Лондону - "Челсі" приймав "Тоттенхем". Звитягу відсвяткували підопічні Томаса Тухеля.

В другому таймі Хакім Зієш та Тіаго Сілва відзначилися у воротах Уго Льоріса. Загалом "шпори" мали кепський вигляд, а "Челсі" впевнено довів справу до перемоги.

Зазначимо, що "Тоттенхем" вперше програв в АПЛ відтоді, як їх очолив Антоніо Конте. Безпрограшна серія в рамках чемпіонату Англії налічувала 9 поєдинків і сьогодні обірвалася.

"Челсі" - "Тоттенхем" - 2:0

Голи: Зієш, 47, Сілва, 55

"Челсі": Кепа, Аспілікуета, Рюдігер, Тіаго Сілва, Сарр, Жоржіньйо (Канте, 73), Зієш (Сауль, 90), Маунт, Ковачич, Хадсон-Одої (Алонсо, 87), Лукаку

"Тоттенхем": Льоріс, Танганга (Скіпп, 57), Даєр, Санчес, Девіс, Вінкс (Хіль, 89), Хейбьєрг, Сессеньон (Моура, 56), Доерті, Бергвейн, Кейн

Нагадаємо, що нещодавно "сині" вибили "Тоттенхем" з розіграшу Кубка англійської ліги.

В турнірній таблиці тепер "Челсі" посідає третє місце з 47 очками. У "Тоттенхема" на 11 балів менше, але і чотири гри в запасі.

АПЛ: положення команд