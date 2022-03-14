Гарі Лінекер висловив захоплення Андрієм Ярмоленком, який, незважаючи на війну в Україні, знайшов у собі сили грати у футбол.

У неділю, 13 березня, лондонський "Вест Хем" здобув перемогу над "Астон Віллою" з рахунком 2:1.

Один з голів "молотобійців" забив український нападник Андрій Ярмоленко.

Після голу капітан збірної України розплакався - він навіть не потрапляв до заявки, займаючись допомогою Україні, яка воює з Росією.

Легенду англійського футболу Гарі Лінекера це вразило і він опублікував пост у своєму акаунті у Твіттері, в якому висловив захоплення Ярмоленком, який, незважаючи на війну в Україні, знайшов у собі сили не тільки вийти на поле, а й стати одним з героїв матчу.

"Перемога "Вест Хема" і гол для Андрія Ярмоленка. Як йому вдалося зосередитися і грати, не кажучи вже про те, щоб забити - це за межею мого розуміння. Українці неймовірні", - написав Лінекер.

Додамо, що після 29 зіграних турів в активі "Вест Хема" 48 набраних очок і вони займають 6-е місце в турнірній таблиці АПЛ.

У поточному сезоні Андрій Ярмоленко зіграв 12 матчів і забив всього один гол в рамках англійської Прем'єр Ліги.

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