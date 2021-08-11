Роберто Де Дзербі підкреслив, що "гірникам" необхідно прогресувати.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі підбив підсумки протистояння з бельгійським "Генком" у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Він прокоментував перемогу над "Генком" в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Це дуже складна перемога, тому що "Генк" - сильна команда, і ми не забили стільки голів, скільки заслужили. Така команда, як наша, повинна вже в першому таймі закривати результат", - підкреслив Де Дзербі.

Італійський фахівець зазначив, що "Шахтар" не повинен прощати суперника:

"Думаю, цей "Шахтар" ще не справжній, ще не та команда. Ми повинні наполегливо працювати, щоб стати нею. Та команда вважатиме, що ніколи достатньо - якщо заслуговує забити 5-6 голів, вона їх заб'є. А якщо суперник не заслуговує забити - ми не повинні пропускати".

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Це дуже молодий колектив, поміняли філософію гри. У нас мало часу, щоб навчити їй футболістів, але ми повинні показати прогрес якомога швидше", - підсумував тренер.

"Шахтар" - "Генк": підсумки протистояння

"Шахтар" у 3-му раунді кваліфікації двічі обіграв "Генк" з однаковим рахунком 2:1.

"Гірники" пройшли в раунд плей-офф, де зустрінуться з французьким "Монако".

Автор: Антон Дудар