"Шахтар" розібрався з "Генком" на шляху в раунд плей-офф.

Донецький "Шахтар" успішно подолав третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. "Гірники" повторно обіграли бельгійський "Генк". Зустріч у відповідь пройшла в Києві.

У першому таймі "Шахтар" був гостріше за суперника і втілив у гол один зі своїх моментів - Додо розігнав атаку "гірників", підключив Тете, той обіграв суперника і віддав на Лассіну Траоре, який не промахнувся.

Після перерви "Шахтар" віддав ініціативу "Генку" і міг за це поплатитися. Бельгійці створили кілька моментів, а найкращий був у середині тайму, коли після удару головою від Пауля Онуачу "гірників" врятувала поперечина.

Але все закінчилося для "Шахтаря" позитивно. На 76-й хвилині "гірники" зняли всі питання, забивши другий м'яч. Це Маркос Антоніо добив м'яч у ворота.

У кінцівці "Генк" відіграв один м'яч - Марлон не зміг перервати передачу в центр штрафного на Сіріля Дессерса, який і поставив крапку в матчі.

"Шахтар" - "Генк" - 2:1 (4:2 за сумою двох зустрічей)

Голи: Траоре, 23, Маркос Антоніо, 76 - Дессерс, 90

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"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко, Майкон (Степаненко, 84), Маркос Антоніо, Алан Патрік (Марлос, 67), Тете, Педріньо (Судаков, 37, Коноплянка, 67), Траоре (Сікан, 86)

"Генк": Вандервоордт, Муньос, Куеста, Лукум (Дессерс, 68), Іто (Садок, 82), Артеага, Торстведт (Трезор, 62), Хейнен, Грошовскі (Ейтінг, 62), Бонгонда, Онуачу (Пейнтсіл, 82)

Попередження: Судаков, Трубін, Вітао - Лукумі, Муньос

Відео голів

"Шахтар" у кваліфікації Ліги чемпіонів: головне

"Шахтар" грає у кваліфікації головного клубного турніру Європи вперше за п'ять років.

Для виходу в груповий етап турніру "гірникам" необхідно подолати два раунди кваліфікації.

У раунді плей-офф "Шахтар" зіграє з переможцем протистояння "Монако" і празької "Спарти". У першому матчі французький клуб переміг з рахунком 2:0.

Автор: Антон Дудар