"Гірникам" належить зустрітися з грізним опонентом.

Суперником "Шахтаря" по вирішальному раунду кваліфікації Ліги чемпіонів буде французький "Монако".

"Монегаски", як і "Шахтар", почали свій шлях у кваліфікації ЛЧ з третього раунду. За сумою двох зустрічей вони пройшли празьку "Спарту".

У першому матчі "Монако" вдалося виграти з рахунком 2:0, а у матчі-відповіді - 3:1.

Матчі раунду плей-оф заплановані на 17/18 і 24/25 серпня.

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Відзначимо, що в минулому сезоні "Монако" став бронзовим призером чемпіонату Франції.

"Шахтар" у кваліфікації Ліги чемпіонів 2021-2022

"Шахтар" вперше за п'ять років грає у кваліфікації Ліги чемпіонів. Попередня спроба пройти відбір у 2016 році закінчилася для "гірників" сенсаційним вильотом від "Янг Бойз" в 3-му раунді.

"Гірники" проходять кваліфікацію по "Шляху представників ліг".

У 3-му відбірковому раунді "Шахтар" двічі обіграв "Генк" (2:1 і 2:1).

Якщо "гірники" вийдуть у груповий етап ЛЧ, то при жеребкуванні потраплять у третій кошик.

У разі провалу в кваліфікації ЛЧ "Шахтар" отримає путівку в груповий етап Ліги Європи.

Автор: Антон Дудар