Андрій Ярмоленко вважає, що незважаючи на свій вік, він все ще може допомогти "Динамо".

Український нападник Андрій Ярмоленко, який нещодавно повернувся в "Динамо", вважає, що він зараз в тому віці, коли ще може демонструвати високий рівень гри і допомогти "біло-синім" домагатися результату.

Форвард привів у приклад зірок світового футболу Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі, які продовжують виступати на високому рівні в більш солідному віці.

"Зараз мені 33 роки, прийшов той час в моїй кар'єрі, де мені потрібно думати про майбутнє. Розумію, що мені залишилося грати не так багато на найвищому рівні. Саме такий вік, де я можу ще що-небудь дати "Динамо". Не хотів приходити в такому віці, як 36 років, коли розумієш, що у тебе немає сил. Просто прийти добре закінчити в команді, де тебе люблять і цінують - я так не хотів. Я хотів прийти в команду і щось їй дати. Чи зможу - покаже час. Але віддам всі сили, 100%.

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Для мене 33 роки - це просто цифри в паспорті. Якщо ти професійний футболіст і стежиш за собою, своїм відновленням, професійно ставишся, знаєш своє тіло, розумієш, що потрібно робити для набору кращих кондицій - я не бачу в цьому ніяких проблем. Купа прикладів - Мессі виграв чемпіонат світу, Роналду, Модріч - найкращий гравець "Реала" в 36-37 років, Бензема.

Це просто стереотип. У нас в країні люблять говорити, що після 30 - вже старий, не біжить. Так, з роками втрачаєш якісь якості - можливо, швидкість. Але приходить досвід, по-іншому дивишся на футбол. Відчуваєш по-іншому гру. Досвід, можливо, означає у футболі набагато більше, ніж швидкість, удар або дриблінг. Це дуже важлива частина у футболі. Звичайно, у кожної людини своя думка - ніяких проблем", - сказав Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу "Динамо".

Нагадаємо, Ярмоленко повернувся в "Динамо" через шість років відсутності. Форвард грав за "біло-синіх" з 2006 по 2017 рік. У його послужному списку 340 ігор у складі київського клубу, 137 забитих голів і 90 результативних передач.

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