Андрій Ярмоленко намагався достукатися до Тимощука, але це виявилося марно.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко, який нещодавно повернувся до київського "Динамо", розповів про свою розмову з Анатолієм Тимощуком після початку повномасштабного вторгнення Росії.

33-річний нападник зізнався, що намагався достукатися до зрадника України, але йому це не вдалося зробити.

"Я подзвонив по телефону Тимощуку і запитав, як йому спиться. А він сказав: "Точно так само, як і тобі". Я сказав, що тільки я не в Росії. Була просто така розмова... Послали один одного... Для мене його немає, просто немає. Після всього, що дала йому країна - і так вчинити. Для мене він мертвий", - заявив Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу "Динамо".

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Зазначимо, що Анатолій Тимущук після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну продовжує працювати тренером російського "Зеніту". Він жодного разу не засудив військову агресію Росії.

Раніше УАФ анулювала тренерський диплом Тимощука, виключила його з реєстру гравців збірної України, а також позбавила всіх державних нагород. Крім того, Луцька міськрада позбавила Анатолія звання почесного громадянина міста.

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