Поки в Україні йде війна, Тимощук продовжує працювати в клубі країни-агресора.

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" і національної збірної України Анатолій Тимощук позбавлений звання почесного громадянина міста Луцьк.

Про це повідомляється на офіційному сайті Луцької міської ради.

"Депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання "Почесний громадянин міста Луцька". За це рішення проголосувало 35 депутатів.

У той час, коли Україна страждає від військової агресії Росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви з цього приводу і не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів і дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Незважаючи на всі ці події, Тимощук продовжує працювати в пітерському "Зеніті" і досі ніяк не відреагував на війну.

Раніше УНІАН повідомляв, що УАФ анулювала тренерський диплом Анатолія, виключила його з реєстру гравців збірної України, а також позбавила всіх регалій.

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