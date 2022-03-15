Колишній гравець московського ЦСКА та збірної Литви Дейвідас Шемберас висловився про екс-капітана збірної України Анатолія Тимощука, який ніяк не прокоментував війну, живучи в Санкт-Петербурзі.

"Що можна говорити про людину, яка заради грошей продає свою державу? Він сам обирає свій шлях. Як бачимо, вибрав шлях у Росії із грошима. Без України, без людей, з якими виріс у того, в кого виріс – саме Україна дала йому найбільший імпульс. Він чудовий футболіст, але як людина виявилася лайном. Ось що я про нього думаю", - сказав Шемберас для Футбол24.