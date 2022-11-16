Журналіст повідомив, що вже отримав вибачення від Вищого комітету Катару.

Напередодні старту чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі стався скандальний епізод з журналістами.

Кореспондент з Данії Расмус Тантольдт був змушений перервати прямий ефір після того, як до нього з погрозами підійшли місцеві охоронці.

Коли датському журналісту заборонили знімати, він поставив охоронцям питання: "Ви запросили сюди весь світ, чому ми не можемо знімати? Адже це громадське місце, у нас є акредитація преси і дозвіл на зйомку". У відповідь охоронці сказали: "Якщо ви не припините знімати, ми розіб'ємо камеру".

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Навіть після того, як Тантольдт показав їм свою акредитацію і англійською пояснив, що він журналіст, охорона намагалася позбутися знімальної групи.

Журналіст виклав ролик з нападом у свій Twitter. У тому ж посту Тантольдт підтвердив, що вже отримав вибачення від Вищого комітету Катару. Але журналіст все одно запитує, чи є гарантії того, що це не станеться з іншими представниками світових ЗМІ.

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022

"Не думаю, що всі розпорядження зверху в Катарі своєчасно дійшли до охоронців. Тому можна стверджувати, що люди неправильно зрозуміли ситуацію. Але в той же час це показує загальний стан справ в Катарі. Ви можете зазнати нападу і погроз, коли ви виступаєте в якості вільного ЗМІ. Це говорить про те, в якій ми країні.

Це не вільна і демократична країна. Мій досвід після відвідування 110 країн світу говорить: чим більше вам потрібно приховувати, тим важче репортаж звідти", - заявив Тантольдт в інтерв'ю норвезькому каналу NRK.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. Стартує мундіаль матчем між збірними Катару та Еквадору.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

В Україні матчі ЧС-2022 з футболу можна буде подивитися на каналі "Суспільне Спорт" і медіасервісі MEGOGO.

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер заявив, що "вибір Катару був помилкою" і зізнався, що ЧС-2022 планувався в іншій країні.

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