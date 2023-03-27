Йожеф Сабо вважає, що збірна України повинна була грати більш агресивно в атаці.

У неділю, 26 березня, національна збірна України зустрічалася з Англією в рамках другого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Гра проходила в Лондоні на знаменитому стадіоні "Уемблі" і завершилася перемогою господарів поля.

Легендарний у минулому футболіст і колишній тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо прокоментував поразку "синьо-жовтих". Фахівець заявив, що це була найслабша гра української збірної за всі часи.

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"Про що можна говорити, якщо ми слабші? Кого звинувачувати? У першому таймі наших взагалі не було видно, а в другому англійці зупинилися, незрозуміло чому, тому нам вдавалося більше контролювати м'яч.

Такий футбол мені не подобається. Я шанувальник того, що краще програти 4:0 або 5:0, але грати атакою на атаку. У нас атаки взагалі ніякої немає. Абсолютно - ні ударів по воротах, нічого.

Це найслабша гра нашої збірної. Так грати не можна. Для мене - це не футбол. Нехай критикують мене як хочуть, але я вважаю, що це не той футбол, який потрібен для національної збірної", - наводить слова Йожефа Сабо 1927.kiev.ua.

Збірна України програла Англії з рахунком 0:2. За всю гру "синьо-жовті" не змогли завдати жодного удару в площину воріт "трьох левів".

Найгіршим футболістом матчу у складі української збірної за версією статистичного порталу SofaScore був Михайло Мудрик. Вінгер "Челсі" отримав за цю гру оцінку 5,7.

Відзначимо, що це був перший офіційний матч для Руслана Ротаня на посаді головного тренера збірної України. На цій посаді 41-річний фахівець змінив Олександра Петракова.

Збірна України у відборі на Євро-2024

Поєдинок проти Англії був першим для України в рамках кваліфікації ЧЄ-2024.

"Синьо-жовті" посідають четверте місце в групі С. Перша позиція за Англією (6 очок), на другій сходинці Італія (3 очки), третя - Північна Македонія (3 очки).

Наступні свої матчі у відборі на Євро-2024 збірна України зіграє в червні. 16 червня "синьо-жовті" поміряються силами з Північною Македонією, а 19 червня зіграють з Мальтою.

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