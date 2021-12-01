Патріс Евра вважає, що польський форвард Роберт Левандовскі більше заслужив нагороду.

Відомий у минулому футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції Патріс Евра висловив своє невдоволення тим, що "Золотий м'яч-2021" було вручено форварду ПСЖ Ліонелю Мессі, а не нападнику "Баварії" Роберту Левандовскі.

На думку француза, польський голеадор своєю грою більше заслужив отримати нагороду, ніж аргентинець.

"Мені дуже шкода Левандовскі. Їм навіть довелося організувати маленький приз для нього, тому що вони відчувають себе винними і знають, що це корупція.

Люди, відкрийте очі. Я не той, хто вирішує, хто що заслуговує, але думаю, що всі погодяться - грабіж, грабіж, пограбування. Люди не згодні.

Навіщо ми брешемо фанатам? Я нічого не маю проти Ліонеля Мессі. У мене проблеми з цими величезними корумпованими футбольними організаціями. Досить", - наводить слова Евра Daily Mail.

Читайте такожГоловний редактор France Football допустивши, що Левандовскі може отримати "Золотий м'яч-2020"Евра також зазначив, що організатори вручили Левандовскі спеціальний приз з почуття провини. Він порахував, що дарувати трофей, схожий на стару вінілову платівку, було несерйозно.

"Вони подарували Левандовському трофей, який схожий на стару вінілову платівку. Це не смішно.

У Мессі був непоганий сезон, це видно, якщо дивитися на його статистику. Але Левандовскі в цьому році, та й у минулому, був кращим", - заявив француз.

"Золотий м'яч-2021": підсумки

Володарем "Золотого м'яча" за підсумками голосування став Ліонель Мессі. Він вже всьоме в кар'єрі виграв цю нагороду.

Стало відомо, скільки балів отримали Мессі і Левандовскі - відрив вийшов незначним.

На церемонії "Золотий м'яч-2021" Левандовскі отримав нагороду найкращому нападнику року.

Автор: Володимир Медяник