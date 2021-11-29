France Football роздав нагороди за підсумками поточного року.

29 листопада в місті Париж пройшла церемонія нагородження "Золотого м'яча-2021".

Видання France Football визначило найкращого гравця, нападника, молодого гравця, воротаря і футболістку року, що завершується.

Всього втретє в історії була вручена нагорода найкращому молодому футболістові року - "Копа Трофі".

Володар "Копа Трофі" - Педрі ("Барселона")

Претендентами на "Копа Трофі" цього року були: Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Жеремі Доку ("Ренн"), Райан Гравенберх ("Аякс"), Джамал Мусіала ("Баварія"), Флоріан Вірц ("Байєр"), Джуд Беллінгем ("Боруссія" Дортмунд), Джованні Рейна ("Боруссія" Дортмунд), Нуну Мендеш (ПСЖ)

У 2019 році найкращим молодим футболістом року був визнаний Маттейс де Лігт ("Ювентус").

Організатори церемонії здивували цього року і ввели нову номінацію - Найращий нападник року. Переможцем у цій номінації став польський форвард Роберт Левандовскі ("Баварія").

Всього втретє була вручена нагорода найкращій футболістці за підсумками 2021 року - жіночий "Золотий м'яч-2021".

Володарка жіночого "Золотого м'яча-2021" - Алексія Путельяс ("Барселона").

Претендентками на жіночий "Золотий м'яч" цього року були: Стіна Блакстеніус ("Хакен"), Кадідіату Діані (ПСЖ), Крістіана Ендлер ("Ліон"), Магдалена Ерікссон ("Челсі"), Джессі Флеммінг ("Челсі"), Дженніфер Ермосо ("Барселона"), Марія-Антуанетта Катото (ПСЖ), Сем Керр ("Челсі"), Френ Кірбі ("Челсі"), Ешлі Лоуренс (ПСЖ), Ліку Мартенс ("Барселона"), Саманта Мьюїс ("Манчестер Сіті" / "Норт Кароліна Кураж"), Вівіанне Мідема ("Арсенал"), Сандра Паньос ("Барселона"), Ірен Паредес (ПСЖ / "Барселона"), Венді Ренар ("Ліон"), Крістін Сінклер ("Портленд Торнс"), Еллен Уайт ("Манчестер Сіті").

У 2019 році кращою футболісткою року була визнана Меган Рапіно (США).

Вдруге в історії вручалася нагорода "Яшин Трофі" - приз найкращому воротареві року.

Володар "Яшин Трофі" - Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан" / ПСЖ).

Претендентами на "Яшин Трофі" цього року були: Едерсон ("Манчестер Сіті"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Едуар Менді ("Челсі"), Тібо Куртуа ("Реал"), Кейлор Навас (ПСЖ), Еміліано Мартінес ("Астон Вілла"), Мануель Нойєр ("Баварія"), Ян Облак ("Атлетіко"), Самір Ханданович ("Інтер").

У 2019 році нагорода "Яшин Трофі" дісталася бразильському воротареві "Ліверпуля" Аліссону.

І ще одна новинка від організаторів церемонії "Золотого м'яча". Цього року було вручено нагороду найкращому футбольному клубу року.

Найкращий клуб року - "Челсі" (Англія).

Нагадаємо, в 2019 році нагороду виграв Ліонель Мессі, а в 2020-му церемонія не проводилася через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.

Автор: Володимир Медяник