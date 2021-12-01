Кріштіану Роналду відреагував на пост свого фан-аккаунта.

Нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду прокоментував публікацію в мережі, в якій йдеться про підсумки церемонії "Золотий м'яч-2021".

Фан-аккаунт зіркового португальця в Instagram опублікував пост, в якому перераховуються досягнення Роналду в 2021 році, а також йдеться про те, що він незаслужено став шостим у голосуванні за "Золотий м'яч", а Ліонель Мессі незаслужено отримав нагороду.

Роналду залишив коментар під цією публікацією, написавши: "Факти".

У публікації йдеться наступне:

"Кріштіану Роналду в цьому році: Кубок Італії, Суперкубок Італії, найкращий бомбардир Євро, найкращий бомбардир чемпіонату Італії, найкращий бомбардир "Ювентуса" в сезоні-2020/21, найкращий бомбардир "Манчестер Юнайтед" в сезоні-2021/22. Також він став найкращим бомбардиром в історії футболу за кількістю голів в офіційних матчах, став найкращим бомбардиром в історії збірних, став найкращим бомбардиром і найкращим асистентом в історії Євро.

43 голи за рік, 6 голів в 5 іграх Ліги чемпіонів, всі вирішальні, і цей хлопець, незалежно від віку, продовжує творити чудеса і вражати світ. Однак вони ставлять цього хлопця на 6-е місце... Ви дійсно думаєте, що 5 гравців домоглися більшого, ніж він, за цей рік? Ні за що.

Він міг би спокійно боротися за цю нагороду, і битва з Левандовскі була б хороша. В індивідуальному плані Роберт був неймовірний, і у "Баварії" був сезон краще, ніж у "Ювентуса", але на рівні збірних Роналду був краще.

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А кому дістався приз? Мессі, який вигравав лише Кубок Іспанії з "Барселоною", не забивав голи у ворота "Реала" з тих пір, як Кріштіану пішов, зникає в головних іграх сезону, виграв Кубок Америки, який повинен був проходити кожні чотири роки, але проводиться практично щороку. Він не забив ні у фіналі, ні в півфіналі. І проводить слабкий сезон в "ПСЖ".

Щоб Кріштіану виграв цей приз, він повинен бути незаперечно найкращим на 300 відсотків. З Мессі все навпаки. Він може провести скромний сезон, і вони завжди знайдуть спосіб вручити приз йому. Грабіж. Бруд. Ганьба. Той, хто досить розумний, розуміє, хто насправді заслуговує на "Золотий м'яч". Отримувати незаслужені нагороди - помилкове щастя. Роналду завжди буде найкращим в історії!".

"Золотий м'яч-2021": підсумки

Автор: Антон Дудар