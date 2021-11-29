Найкращий футболіст світу отримає престижну відзнаку.

29 листопада в місті Париж відбудеться вручення "Золотого м'яча-2021". Церемонія пройде в театрі Шатле.

Урочиста церемонія розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Авторитетне видання France Football кожен рік вручає найкращому футболістові планети "Золотий м'яч". Також "Золотий м'яч" отримає найкраща футболістка світу. Окремі призи будуть для найкращого голкіпера та найкращого молодого гравця віком до 21 року.

В Україні урочисту церемонію в прямому ефірі покажуть телеканал "Футбол 2" та "Setanta Sports".

У 2019 році нагороду виграв Ліонель Мессі, а у 2020-му церемонія не проводилася через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.

Головними фаворитами на перемогу цьогоріч експерти називають Роберта Левандовскі, Ліонеля Мессі та Жоржиньо.

До вашої уваги трансляція від "Setanta Sports"

Автор: Артем Будрін