Збірна України зіграє проти Північної Македонії 14 жовтня в Празі.

8 жовтня збірна України розпочала підготовку до жовтневих ігор кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

Півзахисник "синьо-жовтих" Єгор Назарина прокоментував майбутні матчі. Він зазначив, що Україна зобов'язана брати очки в цих іграх.

"Дуже приємно працювати з таким тренером, з таким складом тренерів. Я познайомився з ними на минулому зборі, у мене дуже приємні відчуття від роботи з таким тренерським складом.

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Видно європейський підхід цього тренерського штабу, чого не надто багато в українському футболі. Тому працюємо.

Це надихає, коли все цікаво, коли всі з м'ячем, коли тобі пояснюють, що від тебе хочуть бачити на футбольному полі. Це мотивує. Набагато приємніше працювати в такому стані.

Матчі з Північною Македонією і Мальтою будуть по-своєму складними. Вважаю, ми будемо в ролі фаворита. Ці матчі не менш важливі для нас, ніж були ігри з Італією та Англією. Це матчі, в яких нам потрібно перемагати. Будемо готуватися. Сподіваюся, досягнемо позитивного результату", - сказав Назарина в інтерв'ю YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

Нагадаємо, номінально домашній поєдинок збірної України проти Північної Македонії пройде в Празі 14 жовтня. 17 жовтня підопічні Сергія Реброва зіграють проти Мальти на виїзді.

Додамо, що збірна України посідає третє місце в групі C відбору на Євро-2024 з футболу. У "синьо-жовтих" 7 очок в активі. Стільки ж балів мають Італія (2-е місце) і Північна Македонія (4-е місце). Лідирує в групі Англія (13 очок), Мальта (0 очок) - остання.

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