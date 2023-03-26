Зінченко подякував ЗСУ та жителям Великобританії напередодні матчу кваліфікації ЧЄ-2024.

У неділю, 26 березня, відбудеться поєдинок другого туру відбору на Євро-2024 з футболу між національними збірними України та Англії.

Гра пройде в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

Півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко прокоментував майбутній матч проти англійців.

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"Завдання? Завжди перемагати. Звичайно, всі мріють потрапити на Євро-2024, але ми розуміємо, як сильна збірна Англії. Всі віддаємо собі звіт, що повинні провести один з кращих матчів в житті.

Можу сказати, що потенціал у команди дуже великий. Є чимало молодих гравців, які сьогодні можуть приносити результат. Будемо боротися один за одного, за країну, за всіх людей, які будуть дивитися на нас тут і в нашій країні. Будемо грати з високо піднятою головою, це точно.

Буду грати проти футболістів "Арсеналу" і "Ман Сіті"? Маю з ними чудові стосунки. Ми залишилися хорошими друзями з усіма з "Сіті". Що стосується футболістів "Арсеналу", то, на жаль, Букайо Сака мені ще не сказав склад Англії. Але я буду тиснути на нього. Подивимося, чи вдасться його умовити.

Хочу ще подякувати британцям від імені всіх українців за все, що роблять для нас. Без Великобританії Україні було б набагато складніше. Також дякую ЗСУ, які захищають нас. Без них не було б ніякого футболу.

Повинні зробити все, щоб українці посміхнулися, адже в нашій країні не залишилося нікого, кого не торкнулося це терористичне вторгнення", - наводить слова Зінченка офіційний сайт УАФ.

Напередодні головний тренер збірної України Руслан Ротань оголосив заявку "синьо-жовтих" на гру проти Англії. До складу команди не потрапили Андрій Ярмоленко та Денис Попов.

Матч проти Англії стане для України першим в рамках відбору на ЧЄ-2024 з футболу. Крім того, це буде дебютна гра для Руслана Ротаня на посаді головного тренера національної команди. На цій посаді 41-річний фахівець змінив Олександра Петракова.

Нагадаємо, збірна Англії в рамках першого туру кваліфікації Євро-2024 обіграла на виїзді Італію (2:1).

Також у групі з відбору на Євро-2024 виступають збірні Північної Македонії та Мальти. У першому турі північномакедонці перемогли Мальту (2:1).

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