Український футболіст був визнаний найкращим гравцем "Арсенала" другий місяць поспіль.

Український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко напередодні був визнаний найкращим гравцем лондонського клубу за підсумками лютого.

26-річний футболіст у своїх соціальних мережах записав відеозвернення, в якому в жартівливій формі відреагував на нагороду і подякував уболівальникам, які за нього проголосували.

"Привіт, друзі. Сподіваюся, у вас все добре. Велике спасибі, що знову проголосували за мене в номінації за найкращого гравця місяця в "Арсеналі".

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Я знаю, що мої одноклубники вб'ють мене. Вони думають, що люди, які голосують за мене, не розбираються у футболі. Але забудьте про них. Давайте тиснути разом до самого кінця. Вперед, каноніри", - сказав Олександр Зінченко.

Відзначимо, що Олександр Зінченко вдруге поспіль визнаний найкращим гравцем місяця в команді. За українця проголосували 49% уболівальників "Арсенала".

У лютому український захисник зіграв п'ять повних матчів у складі "Арсенала", відзначившись одним голом у ворота "Астон Вілли". Цей м'яч став для Зінченка першим у футболці "канонірів" і дебютним в АПЛ.

Після 26-ти турів "Арсенал" лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Англії. В активі підопічних Мікеля Артети 63 набраних очки. "Каноніри "на п'ять балів випереджають "Манчестер Сіті", який йде на другій сходинці.

У наступному турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Фулхема" на виїзді. Матч відбудеться 12 березня.

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