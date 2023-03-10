Українець отримав майже половину від усіх голосів.

Лондонський "Арсенал" підсумував результати у голосуванні за звання "Гравець місяця". Як повідомляє офіційний сайт канонірів, ним став футболіст національної збірної України Олександр Зінченко.

За нього проголосували 49% опитаних. На другому місці опинився бразильський центральний захисник Габріель, а трійку замкнув англійський фланговий півзахисник Букайо Сака.

"Зінченко повернув м’яч 34 рази в п’яти матчах, зробив 329 вдалих передач і створив п’ять моментів для команди під час своїх типових ігор, щоб допомогти нам розпочати та закінчити місяць на першому місці з відривом у сім очок", - йдеться у заяві клубу.

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У лютому українець провів п’ять поєдинків у рамках Англійської Прем’єр-ліги, записавши до свого активу один гол. Цей м’яч він забив у ворота "Астон Вілли" у 24-му турі чемпіонату, зрівнявши рахунок у матчі. У підсумку, "Арсенал" тоді переміг 4:2.

Це друга поспіль нагорода "Гравець місяця" для Зінченка. У січні він також був визнаний фанами "Арсеналу" найкращим футболістом команди.

Загалом на його рахунку 24 матчі у цьому сезоні, котрий став для нього першим у складі канонірів. Влітку минулого року каноніри заплатили "Манчестер Сіті" за трансфер українця 35 мільйонів євро.

Відзначимо, що на даний момент "Арсенал" лідирує у турнірній таблиці АПЛ. Наразі відрив від другого "Манчестер Сіті" складає п’ять очок. До кінця чемпіонату залишилося ще 12 турів. Останній матч запланований на 28 травня.

Також каноніри беруть участь ще у Лізі Європи. Вчора, 9 березня, "Арсенал" провів перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЄ проти "Спортінга". Лондонці зіграли із лісабонцями у Португалії з рахунком 2:2. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі 63 хвилини, після чого був замінений. Матч-відповідь запланований на 16 березня – він відбудеться у Лондоні.

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