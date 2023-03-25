Збірна України спробує взяти реванш у Англії за поразку на Євро-2020.

У неділю, 26 березня, відбудеться поєдинок другого туру відбору на чемпіонат Європи-2024, в якому збірна України зустрінеться з національною командою Англії.

Гра пройде на знаменитому стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Головним арбітром матчу призначений Сердар Гезюбююк з Нідерландів. Допомагати на лініях йому будуть співвітчизники Ервін Зейнтра і Йохан Бальдер.

Востаннє національні збірні Англії та України перетиналися на Євро-2020. В 1/4 фіналу турніру підопічні Гарета Саутгейта розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 4:0.

Відео дня

Всього Англія і Україна зіграли між собою вісім матчів. Відчутна перевага на боці англійців: п'ять перемог проти однієї у "синьо-жовтих". Ще дві зустрічі завершилися нічиїми.

Англія - Україна: прогноз

Збірна Англії є беззаперечним фаворитом майбутнього поєдинку. На перемогу команди Гарета Саутгейта ставки приймаються з коефіцієнтом 1,26. Успіх підопічних Руслана Ротаня оцінюється коефіцієнтом 13,00. Нічия - 6,00.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,23. Гол Англії оцінюють в 1,07, а на те, що відзначиться збірна України можна поставити з коефіцієнтом 2,06.

Букмекери вважають, що зустріч Англії та України, найімовірніше, завершиться з рахунком 2:0 на користь англійців, коефіцієнт на даний результат - 5,90.

Англія - Україна: трансляція

Поєдинок другого туру відбору на Євро-2024 з футболу між збірними Англії та України в прямому ефірі транслюватимуть регіональні канали Суспільного та медіасервіс MEGOGO.

Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.

Додамо, що цей матч стане офіційним дебютом для Руслана Ротаня на посаді головного тренера збірної України. 41-річний фахівець змінив на цій посаді Олександра Петракова.

Вас також можуть зацікавити новини: