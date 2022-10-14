Гол Яніса Амаша допоміг "Дніпру-1" здобути перемогу в 4-му турі Ліги конференцій.

У четвер, 13 жовтня, були зіграні матчі четвертого туру групового турніру Ліги конференцій.

У цьому турі було забито відразу 51 гол. Серед них і обрали найкращий гол тижня в Лізі конференцій.

Переможцем у номінації став футболіст українського клубу "Дніпро-1", повідомляє прес-служба УЄФА.

Відео дня

В рамках 4-го туру групового турніру ЛК "Дніпро-1" здобув перемогу в грі проти "Вадуца" (2:1). Перший м'яч українського колективу в цій грі забив алжирський футболіст Яніс Амаш, другий м'яч на рахунку Артема Довбика.

Саме м'яч алжирського легіонера "Дніпра-1" визнали найкращим у четвертому турі Ліги конференцій.

Він його забив потужним ударом з-за меж штрафного майданчика після розіграшу кутового. Удар був такої сили, що голкіпер "Вадуца" навіть як слід не встиг зреагувати на цей постріл, тільки піднявши руки вгору.

Відео голу Амаша:

Додамо, що на перемогу в опитуванні також претендували голи Деніза Тюрюча з "Башакшехіра" у ворота "РФС" (3:0), Джаррода Боуена з "Вест Хема" в матчі з "Андерлехтом" (2:1) і Крістіано Бірагі з "Фіорентини" у ворота "Хартса" (5:1).

Вадуц - Дніпро-1: після матчу

У першому турі "Дніпро-1" грав проти нідерландського клубу "АЗ Алкмаар". Поєдинок завершився мінімальною перемогою нідерландського клубу з рахунком 1:0. "Вадуц" у стартовому турі Ліги конференцій зіграв внічию проти кіпрського "Аполлона" (0:0).

У 2-му турі дніпряни перемогли "Аполлон" (3:1), а "Вадуц" програв "АЗ Алкмаар" (4:1).

У третьому турі "Вадуц" і "Дніпро-1" несподівано зіграли внічию 2:2. Голами у складі українського клубу відзначилися Артем Довбик та Олександр Піхальонок.

Підопічні Олександра Кучера після чотирьох турів з 7 балами займають друге місце в турнірній таблиці групи Е. Лідирує в квартеті нідерландський "АЗ" - 9 очок. "Вадуц" з 2 очками займає останнє місце, "Аполлон" з 4 балами - третій.

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