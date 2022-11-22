Кріштіану Роналду оцінив шанси своєї команди на чемпіонаті світу в Катарі.

Головна зірка національної збірної Португалії Кріштіану Роналду назвав фаворитів ЧС-2022 з футболу, який проходить в Катарі.

Примітно, що форвард "Манчестер Юнайтед" в числі фаворитів мундіалю не згадав свою команду. У той же час, 37-річний нападник вважає, що Португалія зможе здивувати всіх на цьому ЧС, як в 2016 році, коли команда стала чемпіоном Європи.

"У збірної Португалії величезний потенціал, але ми повинні думати про матч зі збірною Гани. Якщо ми будемо кращою командою, то дійдемо до кінця. Команда-чемпіон буде найкращою командою на турнірі. У нас є молоді футболісти, є хороший мікс гравців.

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Фаворити турніру? Бразилія, Аргентина, Франція, Іспанія, Німеччина - команди, у яких найвищі шанси. Вони виглядають краще за всіх, в тому числі і для вболівальників. Однак в 2016 році Португалія вже показала, що ми здатні дивувати і нав'язувати свою гру", - наводить слова Кріштіану Роналду видання AS.

Додамо, що збірна Португалії на ЧС-2022 виступає в групі Н з Уругваєм, Ганою і Південною Кореєю.

У першому турі португальці зіграють проти національної команди Гани. Матч заплановано на 24 листопада.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

З повним розкладом матчів ЧС-2022 з футболу можна ознайомитися за посиланням.

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