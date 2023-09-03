"Реал" здобув чотири перемоги в чотирьох матчах нового сезону чемпіонату Іспанії.

У суботу, 2 вересня, відбувся поєдинок четвертого туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський "Реал" приймав "Хетафе".

Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася перемогою "вершкових" з рахунком 2:1.

Рахунок у грі був відкритий на 11-й хвилині зустрічі - гол забив нападник "Хетафе" Борха Майораль.

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На старті другого тайму "Реал" рахунок зрівняв - відзначився Хоселу. Перемогу мадридському клубу приніс гол Джуда Беллінгема. Англійський півзахисник забив на 90+5-й хвилині матчу.

"Реал" - "Хетафе" - 2:1

Голи: Хоселу, 47, Беллінгем, 90+5 - Майораль, 11

"Реал": Кепа, Карвахаль (Васкес, 76), Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія (Начо, 46), Модріч (Діас, 77), Чуамені (Вальверде, 80), Камавінга (Кроос, 46), Беллінгем, Хоселу, Родріго

"Хетафе": Сорія, Суарес (Кармона, 77), Дуарте, Мітрович, Альварес, Даконам, Аленья (Іглесіас, 58), Альдерете (Арамбаррі, 46), Максимович, Майораль, Латаса (Мата, 77)

Попередження: Рюдігер, 45+3, Кроос, 51 - Латаса, 7, Сорія, 68, Іглесіас, 81, Альварес, 83, Майораль, 87, Кармона, 90+4

Огляд матчу:

Варто відзначити, що завдяки голу в цій грі Джуд Беллінгем повторив досягнення легенди "Реала" Кріштіану Роналду. Англієць став другим новачком в історії "вершкових", який зумів забити в кожному зі своїх перших чотирьох матчів у Ла Лізі. В активі Джуда п'ять голів і один асист в чотирьох іграх.

Нагадаємо, Джуд Беллінгем приєднався до мадридського "Реалу" з дортмундської "Боруссії" на початку червня. Сума трансферу склала 103 мільйони євро.

Додамо, що "Реал" здобув чотири перемоги в чотирьох стартових турах чемпіонату Іспанії з футболу і займає перше місце в турнірній таблиці. Раніше підопічні Карло Анчелотті перемогли "Атлетик" Більбао (2:0), "Альмерію" (3:1) і "Сельту" (1:0).

"Хетафе" на старті сезону зіграв внічию з "Барселоною" (0:0), програв "Жироні" (0:3) і переміг "Алавес" (1:0). Команда з 4 балами йде на 14-й позиції.

У наступному турі Ла Ліги "Реал" зіграє з "Сосьєдадом", а "Хетафе" зустрінеться з "Осасуною".

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