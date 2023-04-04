"Реал" спробує відігратися після поразки в першій грі і вийти у фінал турніру.

У середу, 5 квітня, відбудеться матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії з футболу між мадридським "Реалом" і "Барселоною".

Зустріч пройде на знаменитому стадіоні "Камп Ноу". Головним арбітром поєдинку призначений Хуан Мартінес Мунуера.

Перший матч в рамках 1/2 фіналу Кубка Іспанії команди зіграли 2 березня. Гра завершилася перемогою каталонського гранда з рахунком 1:0.

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Після цього "Реал" і "Барселона" перетиналися в рамках чемпіонату Іспанії. 19 березня "блаугранас" обіграли команду Карло Анчелотті з рахунком 2:1 на стадіоні "Камп Ноу".

Перед грою проти "Барселони" мадридський клуб в рамках чемпіонату Іспанії здобув розгромну перемогу над "Вальядолідом" (6:0), чим підняв собі настрій.

Каталонці в своєму останньому матчі також святкували перемогу. На виїзді підопічні Хаві Ернандеса розбили "Ельче" з рахунком 4:0.

Барселона - Реал Мадрид: прогноз

Фаворитом поєдинку, на думку букмекерів, є каталонський клуб.

На перемогу "Барселони" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,40. На "Реал" ставку можна зробити з коефіцієнтом 2,95. Нічия - 3,60.

На думку аналітиків, матч "Барселони" і "Реала" повинен вийти видовищним. Ставки на тотал голів більше 2,5 приймають з коефіцієнтом 1,86. На тотал менше 2,5, в свою чергу, коефіцієнт - 2,05.

Гол "Реала" в матчі проти "Барселони" оцінюється коефіцієнтом 1,33. На гол підопічних Хаві коефіцієнт - 1,25.

Найбільш вірогідним результатом матчу є нічия з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 6,90.

На прохід "Барселони" у фінал Кубка Іспанії можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,29, а на прохід "Реала" - 3,80.

Барселона - Реал Мадрид: трансляція

В Україні в прямому ефірі протистояння "Барселони" і "Реала" транслюватиме відеосервіс MEGOGO, а також платформа Volia TV.

Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Іспанії є "Реал Бетіс". У фіналі минулого сезону команда перемогла "Валенсію".

Найтитулованішим клубом турніру є каталонська "Барселона", яка перемагала в турнірі 31 раз.

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