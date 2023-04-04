Барселона - Реал

У середу, 5 квітня, відбудеться матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії з футболу між мадридським "Реалом" і "Барселоною". 

Зустріч пройде на знаменитому стадіоні "Камп Ноу". Головним арбітром поєдинку призначений Хуан Мартінес Мунуера.

Перший матч в рамках 1/2 фіналу Кубка Іспанії команди зіграли 2 березня. Гра завершилася перемогою каталонського гранда з рахунком 1:0

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Після цього "Реал" і "Барселона" перетиналися в рамках чемпіонату Іспанії. 19 березня "блаугранас" обіграли команду Карло Анчелотті з рахунком 2:1 на стадіоні "Камп Ноу". 

Перед грою проти "Барселони" мадридський клуб в рамках чемпіонату Іспанії здобув розгромну перемогу над "Вальядолідом" (6:0), чим підняв собі настрій. 

Каталонці в своєму останньому матчі також святкували перемогу. На виїзді підопічні Хаві Ернандеса розбили "Ельче" з рахунком 4:0. 

Барселона - Реал Мадрид: прогноз

Фаворитом поєдинку, на думку букмекерів, є каталонський клуб. 

На перемогу "Барселони" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,40. На "Реал" ставку можна зробити з коефіцієнтом 2,95. Нічия - 3,60. 

На думку аналітиків, матч "Барселони" і "Реала" повинен вийти видовищним. Ставки на тотал голів більше 2,5 приймають з коефіцієнтом 1,86. На тотал менше 2,5, в свою чергу, коефіцієнт - 2,05. 

Гол "Реала" в матчі проти "Барселони" оцінюється коефіцієнтом 1,33. На гол підопічних Хаві коефіцієнт - 1,25. 

Найбільш вірогідним результатом матчу є нічия з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 6,90. 

На прохід "Барселони" у фінал Кубка Іспанії можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,29, а на прохід "Реала" - 3,80.

Барселона - Реал Мадрид: трансляція

В Україні в прямому ефірі протистояння "Барселони" і "Реала" транслюватиме відеосервіс MEGOGO, а також платформа Volia TV.

Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Іспанії є "Реал Бетіс". У фіналі минулого сезону команда перемогла "Валенсію". 

Найтитулованішим клубом турніру є каталонська "Барселона", яка перемагала в турнірі 31 раз.

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