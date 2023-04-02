"Барселона" збільшила відрив від "Реала" до 15 очок.

У суботу, 1 квітня, відбувся поєдинок 27-го туру іспанської Ла Ліги, в якому зустрічалися "Ельче" і "Барселона".

Гра проходила на стадіоні "Мануель Мартінес Валеро" і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:0.

Перший гол у цій зустрічі "блаугранас" забили на 20-й хвилині - Роберт Левандовскі відзначився після передачі Рональда Араухо.

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На старті другого тайму "Барселона" подвоїла своє преімущесто - гол забив Ансу Фаті. Через 10 хвилин дубль оформив Роберт Левандовскі.

Фінальну крапку в матчі поставив Ферран Торрес - на 70-й хвилині форвард з лінії штрафного відмінним обвідним ударом поклав м'яч у самий кут воріт.

"Ельче" - "Барселона" - 0:4

Голи: Левандовскі, 20, 66, Фаті, 56, Торрес, 70

"Ельче": Бадія, Паласіос, Бігас, Маскарель, Клерк, Моренте (Хосан, 65), Кармона (Гуті, 54), Гумбау, Бланко (Меркау, 65), Фідель, Мілья (Понсе, 76)

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо (Торре, 78), Маркос Алонсо, Альба, Гаві (Кессьє, 68), Ерік Гарсія, Роберто, Ферран Торрес, Левандовскі, Фаті (Гаррідо, 84)

Попередження: Гаві, 60, Араухо, 74, Левандовскі, 87

Огляд матчу:

Завдяки цій перемозі "Барселона" набрала 71 очко і продовжує впевнено займати перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Каталонці випереджають "Реал", який йде другим, на 15 очок (у мадридців матч в запасі). "Ельче" з 13 очками йде на останній, 20-й сходинці.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Барселона" зіграє проти "Жирони", кольори якої захищає український вінгер Віктор Циганков. Матч відбудеться 10 квітня.

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