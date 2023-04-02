Карім Бензема відзначився історичним досягненням в "Реалі".

У неділю, 2 квітня, відбувся поєдинок 27-го туру іспанської Ла Ліги між мадридським "Реалом" і " Вальядолідом".

Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася розгромною перемогою команди Карло Анчелотті з рахунком 6:0.

Головним героєм цього поєдинку став Карім Бензема, який відзначився трьома забитими голами. Відзначимо, що французькому форварду вистачило семи хвилин, щоб забити всі свої м'ячі.

Відео дня

Також голами у ворота "Вальядоліда" відзначилися Родріго, Марко Асенсіо і Лукас Васкес.

"Реал" - "Вальядолід" - 6:0

Голи: Родріго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсіо, 73, Васкес, 90+1

"Реал": Куртуа, Васкес, Мілітао, Алаба (Вальєхо, 69), Камавінга, Кроос, Чуамені, Асенсіо, Родріго (Одріосола, 82), Вінісіус (Себальос, 69), Бензема (Азар, 65)

"Вальядолід": Асенхо, Фреснеда, Фернандес, Ель-Ямік, Перес (Кіке, 46), Меса (Плано, 46), Онгла (Агуадо, 46), Мончу, Роза (Торрес, 61), Плата (Амалла, 70), Леон

Попередження: Фреснеда

Огляд матчу:

Варто відзначити, що хет-трик у ворота "Вальядоліда" став знаковим для Каріма Бензема. Завдяки цим голам форвард подолав позначку в 20 голів в нинішньому сезоні, що дозволило йому встановити видатне досягнення. Карім Бензема став першим гравцем в історії мадридського "Реала", який досяг позначки в 20 голів в 11 сезонах.

Раніше французький форвард ділив аналогічне досягнення з Альфредо Ді Стефано і Раулем – всі вони забивали як мінімум 20 голів за "Реал" в 10 сезонах.

Крім того, Бензема став автором найшвидшого хет-трику в "Реалі" в матчах Ла Ліги з 19 квітня 1992 року. Тоді Фернандо Йєрро забив три голи у ворота "Еспаньола" за відрізок в шість хвилин.

Мадридський "Реал" розташовується на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в своєму активі 59 очок після 27 матчів. Команда Анчелотті відстає від лідируючої "Барселони" на 12 очок.

"Вальядолід" з 28 очками розташовується на 16-й позиції.

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