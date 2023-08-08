Каталонський клуб сьогодні офіційно оголосив про підписання контракту з молодим німецьким футболістом.

Молодий німецький талант Ноа Дарвіх підписав контракт із футбольним клубом Барселона. 16-річний атакуючий півзахисник перейде до каталонського клубу з німецького Фрайбурга.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо. "Минулого тижня було оголошено про завершену угоду за 3 мільйони євро плюс бонуси в 5 мільйонів євро для Фрайбурга", - повідомив він.

Романо додав, що футболіст 2006 року народження вважається одним із найцікавіших талантів на своїй позиції.

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Пізніше ФК Барселона офіційно підтвердила підписання контракту з гравцем Фрайбурга Ноа Дарвіхом, опублікувавши відповідні фото.

За словами Фабріціо Романо, іспанський клуб заплатить Фрайбургу фіксовану суму в 2,5 мільйона євро, угода також передбачає додаткові кошти до 5 мільйонів євро. Контракт з футболістом підписаний до червня 2026 року. Угода також містить положення про відступні в розмірі 1 млрд євро.

Ноа Дарвіх - що відомо

Ноа Дарвіх - 16-річний німецький футболіст, вихованець клубу "Фрайбург". Але заграти за основну команду він не встиг - виступав лише в молодіжному складі до 17 років. Утім, завдяки своїм успіхам він став одним із найзатребуваніших німецьких гравців свого покоління. Минулого сезону він провів за молодіжну команду U-17 8 матчів, забивши 5 голів і зробивши три асисти.

Також Дарвіх виступав за збірні Німеччини до 16 і 17 років. Цього року футболіст взяв участь у юнацькому чемпіонаті Європи, де разом зі збірною Німеччини U-17 став чемпіоном, обігравши у фіналі Францію. При цьому, маючи іракське походження, Дарвіх також має право виступати в національній збірній Іраку.

Дарвіха характеризують як креативного та технічно обдарованого гравця, який володіє хорошою швидкістю, дриблінгом і пасами. Будучи насамперед атакувальним півзахисником, він також може грати на глибшій позиції або на фланзі.

Інші новини футболу

Як повідомляв УНІАН, у червні півзахисник "Манчестер Сіті" Ілкай Гюндоган підписав контракт з "Барселоною". Перехід відбудеться на правах вільного агента. Минулого сезону німецький футболіст турецького походження забив 11 голів і віддав сім результативних передач у 51 матчі за "Манчестер Сіті".

Наприкінці липня стало відомо, що вінгер "Барселони" Усман Дембеле може залишити клуб. Так, французький ПСЖ готовий викласти за Дембеле 50 мільйонів євро, і, за даними Фабріціо Романо, 26-річний француз прийняв пропозицію парижан.

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