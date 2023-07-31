Головний тренер "Барселони" Хаві намагається переконати Дембеле залишитися у рядах каталонців.

Вінгер "Барселони" Усман Дембеле може покинути клуб.

Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, французький ПСЖ готовий викласти за Дембеле 50 мільйонів євро. 26-річний француз прийняв пропозицію парижан.

Головний тренер "Барселони" Хаві намагається переконати Дембеле залишитися у рядах каталонців.

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Якщо все ж таки трансфер Дембеле відбудеться, то "Барселона" на виручені кошти спробує придбати у "Манчестер Сіті" захисника Жоау Канселу.

Додамо, що у минулому сезоні Дембеле провів 35 поєдинків за каталонців і відзначився 8 голами і 9 асистами. У 2017 році "Барса" купила француза за 105 мільйонів євро у дортмундської "Боруссії".

В активі Дембеле 35 матчів за національну збірну Франції. Усман виграв золоті медалі ЧС-2018 у Росії, а також срібні нагороди ЧС-2022 у Катарі.

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