Перемогу каталонському гранду принесли точні удари Дембеле, Маріна і Торреса.

У ніч на 30 липня відбувся товариський матч "Барселони" і мадридського "Реала".

Гра завершилася розгромною перемогою каталонського клубу з рахунком 3:0.

Рахунок у поєдинку був відкритий вже на 15-й хвилині - після передачі Педрі гол забив Усман Дембеле. Через п'ять хвилин у "Реала" була відмінна можливість зрівняти рахунок, але Вінісіус Жуніор не зміг реалізувати пенальті.

У кінцівці другого тайму "Барселона" забила ще двічі. На 85-й хвилині відзначився Ферін Марін, а на 90+1-й хвилині крапку в матчі поставив Ферран Торрес.

"Реал" - "Барселона" - 0:3

Голи: Дембеле, 15, Марін, 85, Торрес, 90+1

"Барселона": тер Штеген, Араухо (Еззальзулі, 76), Крістенсен (Ерік Гарсія, 29), Кунде, Бальде (Дест, 76), Гюндоган (Сергі Роберто, 42), Ромеу (Ферран Торрес, 76), де Йонг (Алонсо, 76), Педрі (Марін, 66), Дембеле (Рафінья, 66), Левандовскі (Фаті, 76)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Мілітао, Менді (Фран Гарсія, 45), Вальверде (Кроос, 58), Камавінга (Модріч, 58), Тчуамені, Беллінгем (Хоселу, 73), Вінісіус Жуніор, Родріго (Браїм Діас, 83)

Попередження: Тчуамені (25), Камавінга (34), Де Йонг (41), Карвахаль (45), Кунде (62), Ромеу (71), Алаба (81)

Огляд матчу:

Відзначимо, що український голкіпер "Реала" Андрій Лунін вперше за час передсезонної підготовки залишився в запасі. У попередніх матчах проти "Мілана" (3:2) і "Манчестер Юнайтед" (2:0) українець грав в основному складі. Обидва матчі "вершкові" виграли.

В рамках підготовки до нового сезону "Реал" зіграє ще один товариський матч. 3 серпня підопічні Карло Анчелотті зустрінуться з "Ювентусом". Перший офіційний матч мадридський клуб зіграє 12 серпня в рамках Ла Ліги проти "Атлетика" Більбао.

"Барселона" зіграє ще два товариські матчі: 2 серпня проти "Мілана" і 8 серпня проти "Тоттенхема".

В рамках першого туру Ла Ліги підопічні Хаві Ернандеса зіграють проти "Хетафе". Гра відбудеться 13 серпня.

Вас також можуть зацікавити новини: