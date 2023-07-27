Олександр Зінченко цю зустріч пропустив через травму.

У ніч на 27 липня відбувся товариський поєдинок між "Арсенал" і "Барселоною".

Гра проходила в Лос-Анджелесі і завершилася з рахунком 5:3 на користь лондонського клубу.

Рахунок у грі був відкритий на 7-й хвилині - гол забив форвард збірної Польщі Роберт Левандовскі. Через шість хвилин вінгер "канонірів" Букайо Сака зрівняв рахунок. На це на 34-й хвилині своїм голом відповів бразильський вінгер Рафінья. На 43-й хвилині німецький півзахисник Кай Гаверц вдруге зрівняв рахунок.

На 55-й хвилині бельгієць Леандро Троссард вивів "Арсенал" вперед. Через 22 хвилини він вже оформив дубль. Іспанський вінгер Ферран Торрес на 88-й хвилині один м'яч відіграв. Підсумковий рахунок на табло встановив Фабіу Вієйра, який відзначився на 89-й хвилині.

"Арсенал" - "Барселона" - 5:3

Голи: Сака, 13, Гаверц, 43, Троссард, 56, 78, Вієйра, 90 - Левандовскі, 7, Рафінья, 34, Торрес, 88

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Саліба (Ківьор, 70), Габріель (Холдінг, 84), Тімбер (Тірні, 70), Едегор (Вієйра, 62), Парті (Жоржиньо, 70), Гаверц (Сміт-Роу, 46), Сака (Козьє-Даберрі, 84), Жезус (Нкетія, 78), Троссард (Мартінеллі, 78)

"Барселона": тер Штеген (Пенья, 46), Дест (Бальде, 46), Араухо (Дембеле, 46), Крістенсен (Роберто, 46), Алонсо (Кунде, 46), Педрі (Фаті, 46), Ромеу (Гарсія, 46), Гюндоган (Кессьє, 46), Рафінья (Марін, 46 (Ямал, 79)), Левандовскі (Торрес, 46), Абде (де Йонг, 46)

Попередження: Троссард, Хаверц, Уайт - Араухо

Огляд матчу:

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко пропустив цей матч. Українець продовжує відновлюватися після травми.

Відзначимо, що для "канонірів" це вже третій матч. Раніше лондонський клуб розгромив збірну зірок МЛС (5:0) і програв "Манчестер Юнайтед" (0:2).

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