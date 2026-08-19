'Барселона' підписала діючого чемпіоната світу

30-річний іспанський півзахисник підписав угоду до 2030 року.

Іспанський півзахисник Родрі, який виграв цьогорічний Чемпіонат світу, став гравцем "Барселони": він підписав контракт до 2030 року після семи років у складі "Манчестер Сіті". Про це повідомляється на офіційному сайті "Барселони".

Згідно з даними Transfermarkt.com сума трансферу становить 60 мільйонів євро. Сам футболіст одразу визначив свої пріоритетні цілі у новому клубі.

"Я тут, щоб змагатися за все, за такі великі речі, як Ліга чемпіонів. Я прийшов до надзвичайно амбітного клубу, який дійсно відповідає моїй особистості, тому я намагатимуся допомогти всіма можливими способами досягти наших цілей цього сезону", - розповів він.

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Кар'єра Родрі

Зазначимо, що іспанський футболіст народився у Мадриді. Він є вихованцем місцевого "Атлетіко", за який грав до 2013 року. Далі кар'єра Родрі продовжилася у "Вільярреалі", а у 2018 він повернувся до складу мадридського клубу.

Відігравши сезон 2018/2019 за "Атлетіко", Родрі перейшов до "Манчестер Сіті" за 70 мільйонів євро. Під орудою Пепа Гвардіоли опорний півзахисник дуже швидко став важливою частиною команди, у якій відіграв 7 років та виграв сумарно 13 титулів. В 2024 році він отримав "Золотий м'яч". У сезоні 2022/2023 у складі англійського гранда Родрі виграв Лігу чемпіонів.

За національну збірну Іспанії Родрі грає з 2018 року. У її складі він вигравав Лігу Націй (2023), Чемпіонат Європи (2024) та Чемпіонат світу 2026.

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Головний тренер "Жирони" Кіке Альварес заявив, що викликав Віктора Циганкова для виходу на поле - той нібито відмовився це робити і, за словами іспанця, "не захотів перевдягатися". Однак, сторона українського футболіста стверджує, що це неправда.

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