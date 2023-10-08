Перемогу лондонському клубу приніс гол бразильського вінгера Габріеля Мартінеллі.

У неділю, 8 жовтня, відбувся центральний поєдинок восьмого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" приймав "Манчестер Сіті".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і завершилася з рахунком 1:0 на користь "канонірів".

У першій половині матчу команди голів не забивали. Єдиний і переможний гол у цій зустрічі був забитий в кінцівці гри - на 86-й хвилині після передачі Кая Хаверца забив Габріель Мартінеллі.

Відео дня

"Арсенал" - "Манчестер Сіті" - 1:0

Гол: Мартінеллі, 86

"Арсенал": Райя, Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Томіясу, 75), Едегор, Жоржиньо (Парті, 75), Райс, Жезус, Нкетіа (Хавертц, 75), Троссард (Мартінеллі, 46)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол, Льюїс (Стоунз), Ковачич (Нунес, 68), Бернарду Сілва, Альварес (Доку, 68), Фоден, Голанд

Попередження: Жоржиньо (11), Жезус (90+3) - Бернарду Сілва (23), Ковачич (29), Едерсон (90+3)

Перемога в цій грі дозволила "Арсеналу" обійти "Манчестер Сіті" і піднятися на друге місце в турнірній таблиці АПЛ. В активі "канонірів" 20 набраних очок. Стільки ж балів у лідируючого "Тоттенхема". "Манчестер Сіті" з 18 балами займає третю сходинку.

У наступному турі чемпіонату Англії лондонський "Арсенал" зіграє проти "Челсі", а "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Брайтоном".

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