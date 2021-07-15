Георгій Бущан може перейти у "Вест Хем".

Англійський "Вест Хем" зацікавлений у підписанні воротаря "Динамо" і збірної України Георгія Бущана, який потрапив до команди відкриттів Євро-2020.

Про це повідомляє Evening Standard.

Джерело зазначає, що "Вест Хем" веде переговори щодо трансферу голкіпера.

Однак Бущан є не пріоритетним варіантом для "молотобійців". "Вест Хем" розраховує взяти в оренду з правом викупу воротаря ПСЖ Альфонса Ареолу.

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Третім кандидатом на підсилення воротарської позиції є воротар "Вест Бромвіча" Сем Джонстон.

Відзначимо, що на цей час основним воротарем "Вест Хема" є 36-річний Лукаш Фабіанські.

За "Вест Хем" виступає українець Андрій Ярмоленко, який, втім, може покинути клуб цього літа.

Георгій Бущан: кар'єра у збірній України

Голкіпер "Динамо" отримав дебютний виклик до збірної України в серпні минулого року.

Дебют воротаря у складі "жовто-синіх" відбувся 7 жовтня в товариському матчі проти Франції й припав на розгромну поразку з рахунком 1:7.

На Євро-2020 27-річний Бущан поїхав у статусі основного голкіпера української збірної і зіграв у всіх п'яти матчах, ставши одним з найкращих воротарів турніру.

Всього на його рахунку 11 матчів за "жовто-синіх".

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Автор: Антон Дудар