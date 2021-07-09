Від збірної Данії опинилося в цій команді найбільше представників.

Авторитетне іспанське видання AS опублікувало свій варіант символічної збірної відкриттів Євро-2020. Нагадаємо, що іспанські журналісти вже мали негативний досвід висвітлювати збірну України, коли повикривлювали прізвища наших футболістів.

Провідне іспаномовне медіа AS на своєму сайті оприлюднило символічну збірну футболістів Євро-2020, які стали чудовими відкриттями для широкого кола глядачів.

Двоє гравців збірної України потрапили в основний склад, а ще двоє до запасу.

У стартовій одинадцятці місце у воротах зайняв голкіпер "Динамо" Георгій Бущан, який блискуче провів турнір. А також захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко потрапив до основи цієї команди.

Серед запасних опинилися ще двоє наших представників - півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко та форвард "Гента" Роман Яремчук, котрий може змінити клуб незабаром.

Варто зазначити, що найбільшу кількість представників до символічної команди відкриттів турніру делегувала збірна Данії - Каспера Дольберга, Міккеля Дамсгора та Йоакіма Меле.

Збірна України на Євро-2020: результати

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Автор: Артем Будрін