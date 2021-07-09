Авторитетне іспанське видання AS опублікувало свій варіант символічної збірної відкриттів Євро-2020. Нагадаємо, що іспанські журналісти вже мали негативний досвід висвітлювати збірну України, коли повикривлювали прізвища наших футболістів.
Провідне іспаномовне медіа AS на своєму сайті оприлюднило символічну збірну футболістів Євро-2020, які стали чудовими відкриттями для широкого кола глядачів.
Двоє гравців збірної України потрапили в основний склад, а ще двоє до запасу.
У стартовій одинадцятці місце у воротах зайняв голкіпер "Динамо" Георгій Бущан, який блискуче провів турнір. А також захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко потрапив до основи цієї команди.
Серед запасних опинилися ще двоє наших представників - півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко та форвард "Гента" Роман Яремчук, котрий може змінити клуб незабаром.
Варто зазначити, що найбільшу кількість представників до символічної команди відкриттів турніру делегувала збірна Данії - Каспера Дольберга, Міккеля Дамсгора та Йоакіма Меле.
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Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію - 2:1.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця, і вперше пробилися в плей-офф чемпіонатів Європи.
- В 1/8 фіналу збірна України в овертаймі вирвала перемогу у Швеції завдяки голу Артема Довбика - 2:1. Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.
- В 1/4 фіналу збірна України програла Англії з рахунком 0:4: відео голів матчу.
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