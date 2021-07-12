Андрій Ярмоленко незабаром може покинути "Вест Хем".

Один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко, який потрапив до символічної збірної групового етапу Євро-2020, може продовжити кар'єру в Туреччині.

Як повідомляє Haber 365, "Фенербахче" практично погодив перехід Ярмоленка.

У трансфері українця особисто зацікавлений головний тренер стамбульського клубу Вітор Перейра.

"Вест Хем", за інформацією джерела, готовий відпустити Ярмоленка безкоштовно, щоб заощадити 7 мільйонів євро, які українець має отримати в якості зарплати за наступний сезон.

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У "Фенербахче" українець зароблятиме менше - 4 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко хоче покинути "Вест Хем" в літнє міжсезоння.

"Фенербахче" в минулому сезоні посів третє місце в чемпіонаті Туреччини і в новому сезоні виступить у Лізі Європи.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до 2022 року.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого по 9 травня.

У сезоні 2020-2021 на рахунку українця 21 матч, 3 голи і 4 результативні передачі у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

Повідомлялося, що взимку Ярмоленко відмовився від привабливих пропозицій щодо зміни клубу.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".

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Автор: Антон Дудар